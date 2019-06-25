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Экс-ассистент Реброва Висенте Гомес вернулся в киевское Динамо

18:19 120 Читати українською
Экс-ассистент Реброва Висенте Гомес вернулся в киевское Динамо
Вісенте Гомес / фото: ФК Динамо Київ

Бывший ассистент Сергея Реброва Висенте Гомес снова будет работать в киевском Динамо.

Бывший ассистент Сергея Реброва Висенте Гомес снова будет работать с "бело-синими", сообщает Dynamo.kiev.ua.

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Вероятно, он войдет в тренерский штаб Александра Хацкевича, и заменит Эдуардо Докампо, который пошел в Рубин.

Висенте Гомес ранее работал с Ребровым в Динамо и Аль-Ахли. Также он входил в тренерский штаб Спартака вместе в Раулем Рианчо.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Сергей Ребров Сергей Ребров Висенте Гомес Трансферы Динамо Киев
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