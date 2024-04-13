Реал здолав Мальорку (1:0) у 31 турі чемпіонату Іспанії сезону 2023/24. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

"Вершкові" після важкого матчу з Манчестер Сіті (3:3) в ЛЧ мали непростий виїзд на гру з Мальоркою. Реалу вдалося лише раз вразити ворота суперника.

Реал втримав перемогу над Мальоркою – Чуамені забив шедевр, Лунін врятував епічним сейвом, а потім ледь не привіз гол

Чуамені фантастичним ударом з 27 метрів переправив м'яч у ворота. Зберегти переможний рахунок мадридці змогли завдяки двом сейвам Луніна. На 73 хвилині Андрій парирував неймовірний удар Дардера. Варто зауважити, що український голкіпер зберіг свої ворота "сухими" вже в 10 раз у чемпіонаті Іспанії.

Реал наразі перебуває на першій сходинці у турнірній таблиці в Ла Лізі з 78 очками. Мальорка розташувалася на 15 місці з 31 балом.