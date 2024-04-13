Реал одолел Мальорку (1:0) в 31 туре чемпионата Испании сезона 2023/24. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

"Сливочные" после тяжелого матча с Манчестер Сити (3:3) в ЛЧ имели непростой выезд на игру с Мальоркой. Реалу удалось лишь раз поразить ворота соперника.

Реал удержал победу над Мальоркой – Чуамени забил шедевр, Лунин спас эпическим сейвом, а потом едва не привез гол

Чуамени фантастическим ударом с 27 метров переправил мяч в ворота. Сохранить победный счет мадридцы смогли благодаря двум сейвам Лунина. На 73 минуте Андрей парировал невероятный удар Дардера. Стоит заметить, что украинский голкипер сохранил свои ворота "сухими" уже в 10 раз в чемпионате Испании.

Реал сейчас находится на первой строчке в турнирной таблице в Ла Лиге с 78 очками. Мальорка расположилась на 15 месте с 31 баллом.