Дибала мог выводить Рому вперед уже на первых минутах, но его удар с линии штрафной потянул Консильи. В середине тайма затяжная атака хозяев завершилась голом – Матеус Энрике успел замкнуть прострел на дальнюю штангу от Берарди. Незадолго до перерыва Дибала целил в левую девятку, но снова идеально сыграл вратарь Сассуоло.

Рома на выезде оформила камбэк с Сассуоло – джокер Моуринью заработал пенальти и забил дебютный гол в Серии А

После перерыва Лукаку оказался один на один с Консильи, однако умудрился метров с 15-ти попасть в кипера. На 62-й минуте Рома осталась в большинстве: Болока со второй попытки (после просмотра VAR) заработал красную карточку. На экваторе второй половины встречи Кристенсен, выйдя на замену, заработал пенальти, который четко реализовал Дибала. А вскоре датчанин сумел отличиться и сам, забив первый гол в Серии А (помог рикошет от соперника). Пеллегрини уже в добавленное время мог добивать соперника, но Консильи в этот вечер был одним из лучших в Сассуоло.