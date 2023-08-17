С переходом аргентинца в клуб Бекхэма внимание растет с каждым днем. Лео Месси помог команде выйти в финал Кубка лиг, где Интер Майами сыграет против Нэшвилла. В следующем сезоне клуб из Флориды может принять участие еще в одном турнире.

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Как сообщает Bolavip, есть вероятность, что Месси вместе с Интер Майами сыграют в Кубке Либертадорес. Приглашение прислал президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа по просьбе КОНМЕБОЛ. Обычно в Кубке Либертадорес участвуют только команды южноамериканского континента. Поэтому, клуб из Флориды может стать первой американской командой, которая сыграет на турнире.

Напомним, что Лео Месси присоединился к Интер Майами летом текущего года. В шести матчах аргентинец забил девять голов и оформил один ассист.

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