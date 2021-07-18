38-річного екс-футболіста призначать почесним консулом Хорватії в Бразилії, інформує колишній президент київського Арсенала та консул України в Хорватії Івіца Піріч.

Екс-форвард Шахтаря Едуардо працевлаштувався у агентстві Шаблія

Едуардо народився у Бразилії, де й робив перші кроки у футболі, але опісля переїхав на Балкани. Там він почав виступати за збірну Хорватії у 2004 році.

На клубному рівні форварда в Україні пам'ятають за грою у Шахтарі – 175 матчів, 58 голів та 17 асистів протягом 2010-2014 та 2015-2017 років. Кар'єру гравця Едуардо завершив у Легії понад два роки тому.

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