Відомий український агенг Вадим Шаблій повідомив про початок співпраці з хорватом бразильського походження.

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"Легендарний нападник Арсенала, Шахтаря і національної збірної Хорватії Едуардо приєднався до команди ProStar. Він буде представляти наші інтереси в Бразилії. І я впевнений, що наша співпраця буде успішною. Ласкаво просимо!" – написав Шаблій в Instagram.

Відзначимо, що Едуардо став гравцем Шахтаря влітку 2010 після того, як покинув Арсенал. За "гірників" форвард провів 175 матчів у всіх турнірах, забив 58 голів та віддав 17 гольових передач.

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