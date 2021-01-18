Екс-форвард Шахтаря Едуардо працевлаштувався у агентстві Шаблія
Колишній форвард Шахтаря Едуардо спробує себе у новій футбольній ролі.
Відомий український агенг Вадим Шаблій повідомив про початок співпраці з хорватом бразильського походження.
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"Легендарний нападник Арсенала, Шахтаря і національної збірної Хорватії Едуардо приєднався до команди ProStar. Він буде представляти наші інтереси в Бразилії. І я впевнений, що наша співпраця буде успішною. Ласкаво просимо!" – написав Шаблій в Instagram.
Відзначимо, що Едуардо став гравцем Шахтаря влітку 2010 після того, як покинув Арсенал. За "гірників" форвард провів 175 матчів у всіх турнірах, забив 58 голів та віддав 17 гольових передач.
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