38-летнего экс-футболиста назначат почетным консулом Хорватии в Бразилии, информирует бывший президент киевского Арсенала и консул Украины в Хорватии Ивица Пирич.

Экс-форвард Шахтера Эдуардо трудоустроился в агентстве Шаблия

Эдуардо родился в Бразилии, где и делал первые шаги в футболе, но после переехал на Балканы. Там он начал выступать за сборную Хорватии в 2004 году.

На клубном уровне форварда в Украине помнят за игрой в Шахтере – 175 матчей, 58 голов и 17 ассистов в течение 2010-2014 и 2015-2017 годов. Карьеру игрока Эдуардо завершил в Легии более двух лет назад.

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