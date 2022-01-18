"Останні чотири роки я жив у Флориді і тільки-но повернувся до Бразилії. Володію нерухомістю також в Україні. Незабаром навідаюсь до Харкова. До травня точно прилечу. Скучив за друзями.

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Мене навіть у Бразилії всі вважають українцем, бо я весь час говорю про Україну. І правильно ви помітили, що діти у мене народилися в Україні. Тож у мені вже більше тече українська кров, аніж бразильська", – цитує Едмара офіційний сайт Металіста.

Відзначимо, що Едмар більшу частину своєї кар'єри провів у Металісті, також встиг пограти за Дніпро, Таврію та інші клуби. Окрім того, хавбек прийняв українське громадянство та провів у складі "синьо-жовтих" 15 поєдинків, відзначившись одним забитим голом.

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