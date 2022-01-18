"Последние четыре года я жил во Флориде и только недавно вернулся в Бразилию. Владею недвижимостью также в Украине. Вскоре наведаюсь в Харьков. До мая точно прилечу. Соскучился по друзьям.

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Меня даже в Бразилии все считают украинцем, потому что я все время говорю об Украине. И верно вы заметили, что дети у меня родились в Украине. Поэтому во мне уже больше течет украинская кровь, чем бразильская", – цитирует Эдмара официальный сайт Металлиста.

Отметим, что Эдмар большую часть своей карьеры провел в Металлисте, также успел поиграть за Днепр, Таврию и другие клубы. Кроме того, хавбек принял украинское гражданство и провел в составе "сине-желтых" 15 поединков, отличившись одним забитым голом.

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