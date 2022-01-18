"У нас ще є шалений трансфер. Поки що я говорити не буду. Відкрию лише кілька секретів. Йому 21 рік, швидкість – вища, ніж у Тайсона, удар – сильніший, ніж у Жажі.

Металіст оголосив про перехід аргентинського півзахисника

Як не запитуйте, я вам більше нічого не відповім. Національність? Не скажу, бо ви почнете шукати. А як знайдете? Скажу так – латиноамериканець", – поділився Ярославський у коментарі Футбол News. Додамо, що цієї зими Металіст підписав аргентинця Херонімо Поблете.

Нагадаємо, відроджений харківський клуб впевнено лідирує у Першій лізі і є головним претендентом на вихід в Прем'єр-лігу сезону 2022/23.

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