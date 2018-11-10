Торган Азар розповів про суперечку з братом

Півзахисник Борусії М Торган Азар розповів про цікаву суперечку з братом Еденом, яку вони мають в останні роки.

"Протягом останніх років між нами є щось на зразок змагання. Якщо ти забиваєш менше голів, то в кінці сезону винен вечерю.

Торган Азар розповів про можливість грати в одному клубі з братом

На минулих вихідних наш брат Кіліан забив за Серкль Брюгге, тому, може, він теж хоче до нас приєднатися", – сказав Торган Азар bulinews.com.

Еден у сезоні 2018/19 забив 8 голів та віддав 4 асисти в складі Челсі в усіх турнірах.

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