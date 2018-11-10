toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - БАВАРИЯ ЗАРЯ - КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Торган Азар рассказал о споре с братом

13:35 32 Читати українською
Торган Азар рассказал о споре с братом
Эден Азар / соцсети

Полузащитник Боруссии М Торган Азар рассказал об интересной споре с братом Эдена, который они имеют в последние годы.

"В течение последних лет между нами есть что-то вроде соревнования. Если ты забиваешь меньше голов, то в конце сезона должен ужин.

Торган Азар рассказал о возможности играть в одном клубе с братом

На прошлых выходных наш брат Килиан забил за Серкль Брюгге, так что, может, он тоже хочет к нам присоединиться", – сказал Торган Азар bulinews.com.

Эден в сезоне 2018/19 забил 8 голов и отдал 4 ассиста в составе Челси во всех турнирах.

Der Klassiker, новая дуэль Гвардиолы и Моуринью, визит Роналду в fashion-столицу: топ-5 матчей евроуикенда

Теги
Килиан Азар Килиан Азар Торган Азар Торган Азар Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах Челси Челси Бельгия Бельгия Англия Серкль Брюгге Серкль Брюгге Эден Азар Эден Азар
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Неймар обошелся ПСЖ в 252 млн евро, – Football Leaks
    Франція — 9 нояб288 Неймар обошелся ПСЖ в 252 млн евро, – Football Leaks
1
мин
Львов
14:00
Олимпик
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук