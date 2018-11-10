Торган Азар рассказал о споре с братом

Полузащитник Боруссии М Торган Азар рассказал об интересной споре с братом Эдена, который они имеют в последние годы.

"В течение последних лет между нами есть что-то вроде соревнования. Если ты забиваешь меньше голов, то в конце сезона должен ужин.

Торган Азар рассказал о возможности играть в одном клубе с братом

На прошлых выходных наш брат Килиан забил за Серкль Брюгге, так что, может, он тоже хочет к нам присоединиться", – сказал Торган Азар bulinews.com.

Эден в сезоне 2018/19 забил 8 голов и отдал 4 ассиста в составе Челси во всех турнирах.

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