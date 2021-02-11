Дівчина Кріштіану Роналду не відмовляється від роботи попри зірковий статус свого коханого.

Джорджина Родрігес стала обличчям бренду одягу Effek та анонсувала рекламну кампанія нової лінійки товарів.

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Зважаючи на статус секс-символа, коханій форварда Юве довірили рекламувати купальники. Джорджина поділилась ефектним відео, де дівчина спокусливо позує у купальнику з глибоким декольте.

Поки Родрігес захоплює об'єктиви фотокамер, Роналду готується до важливого двобою Серії А проти Наполі, який запланований на 13 лютого.

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