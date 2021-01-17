Веслі Сонк – один з найвідоміших бельгійських футболістів початку 2000-х. Дебютував у 1996-му за скромний Моленбек, після чого перейшов у Генк, з яким став чемпіоном Ліги Жупіле та забив 67 голів у 93-х матчах. Також пограв за Аякс, з яким виграв чемпіонат Нідерландів, а ще захищав кольори Брюгге та Борусії з Менхенгладбаха. Двічі ставав найкращим бомбардиром бельгійської першості, а у 2001 році був визнаний найкращим футболістом країни.

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У складі збірної Бельгії Веслі Сонк їздив на ЧС-2002 та відзначився забитим голом у ворота збірної Росії. Той матч бельгійці виграли з рахунком 3:2 та посіли друге місце у квартеті H, а росіяни поїхали додому вже після групового турніру. Загалом в активі Сонка 24 голи у 55-ти матчах у футболці національної команди. Форвард завершив кар'єру в 2014-му, а зараз тренує збірну Бельгії U-18. Щоправда, останнім часом Сонк не є настільки популярною фігурою в Бельгії. Його затьмарила власна донька Емі (на фото – справа).

У дівчини, якій цьогоріч виповниться 21, вже майже 130 тисяч підписників в Instagram – з такими світлинами немає сумнівів, що їхня кількість лише зростатиме. Тим більше, що Емі ще й заробляє, рекламуючи різноманітні бренди одягу – зокрема, і білизни. Як зізналася сама Емі, її батько не надто поділяє таке захоплення доньки. "Звісно, що у неї більше підписників в Instagram, ніж у мене. Я ж не публікую фото в бікіні, але нічого не можу їй сказати. Вона доросла – їй уже 20. В її віці я хотів стати лише хорошим футболістом – популярність мене не так цікавила", – заявляв Веслі Сонк.

Дівчина теж зізналася, що свого часу мала певні непорозуміння з батьком. "Всі мої подруги викладали фото в бікіні на пляжі. Я подумала, що вже є достатньо дорослою і можу зробити те саме. З мамою проблем не було, а от батько відреагував не так стримано. Йому було важко усвідомити, що мої фото з'явилися у ЗМІ. Після цього кількість моїх підписників в Instagram зросла від 600 до 15 тисяч за якихось кілька днів.

Зараз я отримую низку пропозицій прорекламувати певні бренди одягу. Мені або платять за це, або дають безкоштовно кілька наборів – це теж доволі вигідно. Можна сказати, що наразі це моя робота, тому батько змушений був змиритися", – розповіла Емі Сонк Voetbal24.

Попри те, що йому вже 42, Веслі Сонк перебуває у відмінній формі. За словами Емі, Веслі регулярно тренується, позаяк постійно хвилюється за свій зовнішній вигляд. "Він завжди переймається своїм тілом, тому займається навіть після завершення кар'єри. "Як я тобі?" – він часто запитує мене про це. "Татусю, ти старієш", – відповідаю. Він сам це розуміє, адже колись називав своє тіло собором, а зараз – лише маленькою церквою", – у Сонк-молодшої все гаразд не лише із зовнішніми даними, але й із почуттям гумору.

Цікаво, що шлюб Веслі та його дружини розпався невдовзі після завершення бельгійцем кар'єри футболіста. Подружжя не змогло витримати нового ритму життя – раніше сім'я часто переїжджала, а після того, як у Сонка з'явилося більше вільного часу, пара не змогла зберегти шлюбні стосунки. Але саме їхнє кохання призвело до народження Емі Сонк, від якої тепер шаленіє більшість чоловічого населення Бельгії.

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