Джорджина Родрігес дала розлоге інтерв'ю для журналу Sportweek. Дівчина відверто розповіла, як це бути обраницею найпопулярнішого футболіста світу. Серед іншого Джорджину запитували про повсякденне життя Роналду. Вона зізналася, що змінювати лампочки футболісту не потрібно.

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"У нас вдома це неможливо, дуже високі стелі... Якби ви були Кріштіану Роналду, то стали б міняти лампочку на висоті шести метрів? Краще не треба. Натомість важливіше присвятити себе тому, щоб бути найкращим у своїй справі", – сказала Родрігес.

Додамо, що у нинішньому сезоні Серії А 36-річний Роналду забив 19 голів та оголює список найкращих бомбардирів чемпіонату.

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