Обраниця Кріштіану Роналду не покидає улюбленої справи та охоче бере участь у різноманітних фотосесіях.

Джорджина Родрігес напередодні стала обличчям модного журналу "InStyle" та взяла участь не в одній відвертій фотосесії для видання.

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Кадрами дівчина вже традиційно вирішила поділитись у своєму Instagram. Повністю оголена Джорджина прикрила своє тіло лише брендовою сумкою від Gucci, підписавши фото по-філософськи: "Лови момент".

Допоки красуня займалась улюбленою справою, Роналду продовжував підготовку до важливих матчів. Вже 22 лютого його Ювентус прийматиме Кротоне після фіаско в Лізі чемпіонів проти Порту (1:2).

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