Джорджина Родригес дала большое интервью для журнала Sportweek. Девушка откровенно рассказала, как это быть избранницей самого популярного футболиста мира. Среди прочего Джорджину спрашивали о повседневной жизни Роналду. Она призналась, что менять лампочки футболисту не нужно.

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"У нас дома это невозможно, очень высокие потолки... Если бы вы были Криштиану Роналду, то стали бы менять лампочку на высоте шести метров? Лучше не надо. Важнее посвятить себя тому, чтобы быть лучшим в своем деле", – сказала Родригес.

Добавим, что в нынешнем сезоне Серии А 36-летний Роналду забил 19 голов и возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата.

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