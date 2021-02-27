Чемпіонат Італії 2020/21, 24-й тур

Спеція – Парма – 2:2

Голи: Г'ясі, 52, 72 – Карамо, 17, Ернані, 25

Болонья – Лаціо – початок о 19:00

Верона – Ювентус – початок о 21:45

Програму 24-го туру Серії А відкривав домашній поєдинок Спеції проти Парми. Становище пармезанців перед зустріччю було катастрофічним: команда не знала перемог у 15-ти матчах поспіль, програвши десять з них – як наслідок, "хрестоносці" йшли на передостанній позиції у турнірній таблиці. Тиждень тому вони були близькими до перемоги над Удінезе, забивши два голи вже на старті, але у підсумку все завершилось бойовою нічиєю. Зі Спецією історія повторилася.

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Гості вийшли вперед вже на 17-й хвилині зусиллями Карамо, якому вдався крутий прохід правим флангом у штрафний – в його завершенні Ян хитнув захисника й пробив у дальню дев'ятку. Ще за вісім хвилин Ернані подвоїв перевагу пармезанців, замкнувши подачу зі штрафного – 0:2! Втім, ще наприкінці першого тайму Спеція забила у відповідь – це Маджоре замкнув подачу Бастоні з лівого флангу. "Хрестоносців" врятував офсайд.

Господарі не знітились. На 52-й хвилині Г'ясі таки скоротив відставання в рахунку, пробивши з метру в порожні ворота після передачі від того ж Маджоре. На 72-й же Г'ясі зрівняв схожим чином, замкнувши простріл Верде з лівого флангу на лінію воротарського. Парма, однак, могла врятувати перемогу в компенсований час внаслідок потужного удару Куцки зі штрафного, але голкіпер врятував Спецію. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию. Парма не виграла у 16-му матчі поспіль.

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