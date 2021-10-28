Джорджина Родрігес вагітна двійнею, повідмила сама дівчина Роналду, опублікувавши в Instagram фото з УЗД.

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Судячи з виразу обличчя закоханих, пара дуже щаслива від таких новин, а Кріштіану вже встиг повідомити своїх 4-х дітей, що у їхній сім'ї очікується поповнення ще на двоє осіб.

"Рада повідомити, що ми чекаємо на близнюків. Наші серця сповнені кохання – ми не можемо дочекатися зустрічі з вами", – підписала фото Джорджина.

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