Джорджина підтвердила вагітність – Роналду очікує на двійню
18:18 - Читать на русском
Кріштіану Роналду, схоже, замахнувся на власну футбольну команду.
Джорджина Родрігес вагітна двійнею, повідмила сама дівчина Роналду, опублікувавши в Instagram фото з УЗД.
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Судячи з виразу обличчя закоханих, пара дуже щаслива від таких новин, а Кріштіану вже встиг повідомити своїх 4-х дітей, що у їхній сім'ї очікується поповнення ще на двоє осіб.
"Рада повідомити, що ми чекаємо на близнюків. Наші серця сповнені кохання – ми не можемо дочекатися зустрічі з вами", – підписала фото Джорджина.
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