Нещодавно з'явився анонс документального фільму про Джорджину Родрігес. У ньому вона зізналась, що хоче вийти заміж за португальця, але "це не залежить від неї".

"Джорджина дуже підтримує Роналду", — мати форварда МЮ відреагувала на чутки про конфлікт в родині

Опісля у португальській пресі почала ширитись інформація, що мати Роналду створює проблеми у цьому питанні, повідомляє Cuatro. Долореш не рекомендує сину одружуватись із Джорджиною, адже ту "цікавлять лише гроші". Схожої думки нібито притримуються і найближчі родичі Кріштіану, які проживають у Португалії.

Раніше ЗМІ неодноразово повідомляли, що обраниця Кріша та його мама конфліктують.

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