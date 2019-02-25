Гарі Невілл пророкує бунт вболівальників Манчестер Юнайтед, якщо керівництво клубу вирішить змінити тренера

Легендарний захисник Манчестер Юнайтед Гарі Невілл оцінив майбутні перспективи наставника манкуніанців Уле Гуннара Сульшера.

"Три місяці тому, якби рахунок у домашньому матчі був 0:0, трибуни б скандували: "В атаку, в атаку, в атаку".

Зараз же вони співали "Уле Гуннар Сульшер" весь другий тайм матчу з Ліверпулем. Настрій абсолютно змінився.

Фергюсон хоче, щоб Сульшер негайно став повноцінним тренером Манчестер Юнайтед

Його підтримують вболівальники. Думаю, зараз настав такий момент для керівництва, коли це не та ситуація, щоб віддати цю роботу комусь іншому. Вболівальники збунтуються.

Вони люблять Сульшера. Вони підтримували команду весь другий тайм, але в основному співали про нього", – цитує Невіла Sky Sports.

Нагадаємо, контракт Сульшера з "червоними дияволами" розрахований до кінця поточного сезону.

Після 27-ми турів АПЛ Манчестер Юнайтед посідає 5-ту сходинку турнірної таблиці.

"Ми сховали шампанське у туалеті". Алекс Фергюсон керував пабами і воював з агентами та пресою – як стати чемпіоном