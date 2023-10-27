"Отличался ли я дриблингом с детства? Мне кажется, что да. Я постоянно на тренировках, еще с детства, обыгрываю, отрабатываю дриблинг, тренирую это постоянно. Делал ставку на это. Пробрасывать между ног – любимый финт? Нет, нет, мне в принципе все равно на зрелищность. Главное – обыграть оппонента, обострить игру, сделать хорошо для команды. Не гонюсь за эффектностью. Главное – эффективность.

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Пас или гол – мне все равно. Если буду видеть, что мой партнер по команде в лучшей позиции, то отдам пас. Удобнее играть справа на фланге. Я так привык, мне комфортнее. Но могу и слева сыграть. На кого из украинских вингеров похож больше всего? Все говорят, что на Михаила Мудрика. Пожалуй, я тоже так отвечу", – поделился Квасница в интервью Спорт24.

Добавим, что Илья стал открытием сезона УПЛ, проведя 12 матчей за Рух и отметившись 5 голами и 3 ассистами. Также Квасница забил победный гол в ворота Англии U-21 в матче отбора к Евро-2025.

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