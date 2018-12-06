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Джо Гомес вибув на невизначений термін

14:49 113 Читать на русском
Джо Гомес вибув на невизначений термін
Джо Гомес / Фото: Sky Sports

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп підтвердив травму захисника Джо Гомеса.

Учора Ліверпуль обіграв Бернлі у матчі 15 туру АПЛ.

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Вже на 20-й хвилині поєдинку захисник мерсисайдців Джо Гомес був змушений покинути поле.

"Це була щиколотка. Джо отримав травму, і я не можу сказати, що легку. Будемо дивитися в найближчі дні.

Поки я не можу нічого додати. Ми відправили його додому", – зазначив після матчу Клопп, повідомляє Sky Sports.

У цьому сезоні Джо Гомес провів 18 матчів за Ліверпуль у всіх турнірах, 16 з яких починав у стартовому складі.

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Бернлі - Ліверпуль: Середа 05 грудня 2018

Бернлі
Матч завершено
1 : 3
Ліверпуль
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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Джо Гомес Джо Гомес Бернлі - Ліверпуль
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