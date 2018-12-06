Вулверхемптон сенсаційно здобув вольову перемогу над Челсі, Ліверпуль вирвав перемогу в Бернлі

В рамках 15 туру АПЛ Фулхем не втримав перемогу над Лестером, Евертон та Ньюкасл розійшлись миром.

Чемпіонат Англії 2018/19, 15 тур

Бернлі – Ліверпуль – 1:3

Голи: Корк, 54 – Мілнер, 62, Фірміно, 69, Шакірі, 90+1

Вулверхемптон – Челсі – 2:1

Голи: Хіменес, 59, Хота, 63 – Лофтус-Чік, 18

Фулхем – Лестер – 1:1

Голи: Камара, 42 – Меддісон, 74

Евертон – Ньюкасл – 1:1

Голи: Рішарлісон, 38 – Рондон, 19

Вулверхемптон сенсаційно обіграв Челсі, програючи по ходу матчу. Рахунок відкрив Лофтус-Чік, який пробив з лінії штрафного і через рикошет м'яч змінив траєкторію та залетів у ворота. "Вовки" грізно відповіли в другому таймі, Хіменес та Хота дуже швидко не тільки зрівняли рахунок, а й принесли перемогу своїй команді.

Ліверпуль натомість у вольовому стилі переграв Бернлі. Перший тайм запам'ятався лише травмою Джо Гомеса, а от в другому господарі несподівано вийшли вперед завдяки голу Корка. Однак Мілнер досить швидко відновив рівновагу, а перемогу мерсисайдцям приніс Фірміно після скидки Ван Дейка. Шакірі в компенсований час збільшив перевагу Ліверпуля, знявши питання щодо переможця зустрічі.

Фулхем втратив перемогу над Лестером. Перший тайм був за лондонцями, Камара наприкінці першого тайму вивів їх вперед. Однак "дачники" не змогли здобути другу перемогу в чемпіонаті, Меддісон приніс нічию для "лис" з пасу Окадзакі.

Евертон та Ньюкасл також не виявили сильнішого. Рондон вивів "сорок" вперед, але Рішарлісон ще до перерви вирівняв становище.

Ліверпуль завдяки своїй перемозі лишився на другій позиції, Бернлі з 9 очками залишився в зоні вильоту. Челсі після сесаційної поразки опустився на 4 місце, оскільки Тоттенхем виграє в своєму матчі з Саутгемптоном. Вулверхемптон з 19 очками піднявся на 12 позицію. Лестер опустився на 9 позиції з 22 очками, Фулхем набрав 9 пунктів і лишається останнім. Евертон навіть з нічиєю обігнав Борнмут у боротьбі за єврокубки, Ньюкасл з 14 заліковими балами продовжує знаходитись у нижній половині таблиці.