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Ліверпуль видав найкращий старт в чемпіонаті за всю свою історію

09:55 958 Читать на русском
Ліверпуль видав найкращий старт в чемпіонаті за всю свою історію
Ліверпуль видав найкращий старт в чемпіонаті за всю свою історію

Ліверпуль класно розпочав сезон в АПЛ та встановив клубний рекорд.

Учора Ліверпуль в матчі 15 туру АПЛ на виїзді обіграв Бернлі.

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Таким чином, мерсисайдці набрали 39 очок та перебувають на 2 місці у таблиці, відстаючи від Манчестер Сіті на 2 пункти. У поточному сезоні АПЛ підопічні Клоппа 12 разів обігрували суперника та тричі грали внічию, поразок не зазнавали. Крім того, у 15 турах Ліверпуль пропустив лише 6 м'ячів – найменше серед всіх команд. Манчестер Сіті витягав м'яча з сітки 7 разів.

Таким чином, Ліверпуль видав найкращий старт сезону в чемпіонаті за всю свою 126-річну історію, повідомляє ВВС.

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Англія15 турТерф Мур (Бернлі)

Бернлі - Ліверпуль: Середа 05 грудня 2018

Бернлі
Матч завершено
1 : 3
Ліверпуль
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Англія Бернлі - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль
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