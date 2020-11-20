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Джеймс може переїхати на Гудісон Парк у найближче трансферне вікно. Вихованець Суонсі втратив місце в основній обоймі команді Сульшера та може змінити клубну прописку задля ігрової практики перед Євро-2020. Щоправда, сам валлієць після міжнародної паузи заявив, що готовий продовжити боротьбу за місце в основі МЮ.

У нинішньому сезоні Деніел Джеймс провів лише 5 матчів у всіх турнірах.

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