Груповий турнір Ліги націй 2020/21 завершився. Незіграним залишився лише один матч – той самий багатостраждальний поєдинок між Швейцарією та Україною, який скасували за кілька годин до запланованого початку гри через заборону місцевої влади. Долю цієї зустрічі повинен вирішити УЄФА, а от інші збірні завершили другий груповий етап в історії турніру. "Футбол 24" підбиває перші підсумки групового турніру Ліги націй 2020/21.

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Ліга А

Вийшли у фінал чотирьох: Італія, Бельгія, Франція, Іспанія.

Вилетіли в Лігу B: Боснія і Герцеговина, Ісландія, Швеція, Швейцарія/Україна.

Найкращий бомбардир: Ромелу Лукаку (Бельгія) – 5, Тімо Вернер (Німеччина), Крістіан Еріксен (Данія), Ферран Торрес (Іспанія) – по 4.

Найрезультативніші команди: Бельгія (16 голів), Іспанія, (13), Франція та Португалія (по 12).

Найгірша атака: Боснія і Герцеговина, Ісландія (по 3 голи), Україна (5, але в 5-ти зіграних матчах), Швеція (5).

Найкраща оборона: Італія (2 пропущені), Іспанія (3), Англія, Португалія, Нідерланди (по 4).

Найгірша оборона: Ісландія (17 пропущених), Хорватія (16), Швеція та Німеччина (по 13).

У фіналі чотирьох Ліги націй зіграють Італія, Бельгія, Франція та Іспанія. В принципі, жодних несподіванок тут немає. Хіба що Нідерланди могли скласти конкуренцію "Скуадрі Адзуррі", але не надто вдалий старт Франка де Бура на посаді наставника "ораньє" завадив супернику України на Євро вийти у фінал. Як і симпатична Данія, яка до останнього туру змагалася з Бельгією за перемогу в групі, відчепивши Англію, але в підсумку все ж капітулювала. Імениті де Брюйне, Лукаку, Азар та Ко взяли своє.

А от збірна Португалії втратила шанси захистити титул переможця Ліги націй. Кріштіану Роналду і Ко поступилися першою сходинкою Франції та не поборються за трофей у жовтні наступного року. Єдина втіха для CR7 – він подолав позначку в 100 забитих голів за збірну Португалії та наблизився до світового рекорду. Іранець Алі Даеї тепер випереджає Роналду лише на 7 влучних ударів.

Швеція, Ісландія та Боснія і Герцеговина покинули елітний дивізіон та наступний розіграш Ліги націй проведуть у Лізі B. Теж доволі прогнозовано – хіба що шведи до останнього вели боротьбу з Хорватією, але таки вилетіли з еліти через гіршу різницю м'ячів. Останній невдаха стане відомий після рішення УЄФА щодо матчу Швейцарія – Україна.

Головним розчаруванням дивізіону А сміло можна назвати збірну Німеччини. Так, є ще Ісландія, яка програла всі матчі в уже другому розіграші поспіль. Та й Англія доволі несподівано посіла лише 3 місце в групі, пропустивши вперед не лише Бельгію, а й Данію. Але саме Бундестім найбільше здивувала зі знаком "мінус". Непереконлива гра у всіх без винятку матчах (навіть у переможних іграх з Україною), чутки про ймовірну відставку Йоахіма Льова після ганебних 0:6 від Іспанії, численні натяки від гравців повернути у збірну колишніх лідерів – сумнівів тут бути не може. Явно не таких виступів очікували від Німеччини – шкода лише, що Україна не змогла взяти бодай очко у двох матчах з настільки непереконливими німцями. Тоді б і скасована гра зі Швейцарією вже не мала жодного турнірного значення.

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Що б не вирішив УЄФА, команді Шевченка за цю Лігу націй варто подякувати. У складних умовах наша збірна набрала 6 очок в дуже непростій групі, а перемога над Іспанією на НСК Олімпійський увійде як одна з найважливіших в історії українського футболу. "Синьо-жовті" по-справжньому провалили лише одну гру, зазнавши розгрому в Мадриді з рахунком 0:4.

Ліга B

Вийшли у дивізіон А: Австрія, Чехія, Угорщина, Уельс.

Вилетіли в Лігу С: Північна Ірландія, Словаччина, Туреччина, Болгарія.

Найкращий бомбардир: Ерлінг Холанд (Норвегія) – 6, Еран Захаві (Ізраїль) – 5, Александер Сьорлот (Норвегія), Фредрік Єнсен (Фінляндія) – по 3.

Найрезультативніша команда: Норвегія (12 голів), Австрія, Чехія, Сербія, Росія (по 9).

Найгірша атака: Ірландія (1 гол), Болгарія (2), Північна Ірландія (4).

Найкраща оборона: Уельс (1 пропущений гол), Шотландія, Угорщина, Ірландія (по 4).

Найгірша оборона: Росія (12 пропущених), Північна Ірландія (11), Словаччина (10).

Чехія, Австрія, Уельс та Угорщина виграли свої групи дивізіону В та гратимуть в еліті. Конкуренцію австрійцям могла скласти збірна Норвегії, але підніжку Холанду та Ко поставила їхня ж влада, яка заборонила покидати країну заради матчу з Румунією. Як наслідок – технічна поразка від УЄФА, яка, фактично, поховала сподівання скандинавів на підвищення у класі. А шанси були доволі хороші – у випадку перемог над Румунією і Австрією норвежці гарантовано вигравали групу. Однак, норвежцям не варто посипати голову попелом, адже в цієї збірної вражаючий потенціал. Звісно, якщо лідери команди продовжать прогресувати.

Ерлінг Холанд, який лише у вересні дебютував за національну команду, попри статус новачка, став найкращим бомбардиром Ліги націй. 6 голів – більше за юного таланта Борусії Д не забив ніхто. Казка Холанда триває – немає сумнівів, що вже взимку за норвежцем вишикується черга багатіїв, а Дортмунду доведеться відбиватися (чи все ж не відбиватися?) від спокусливих пропозицій.

Драматичною вийшла розв'язка у групі 2. Шотландія після 4-х турів набрала максимум очок та впевнено лідирувала, але після виходу на Євро-2020, вочевидь, розслабилася. Дві поразки у двох останніх турах відкинули британців на другу позицію квартету, а путівку в еліту вигризли чехи. Втім, навряд чи в Шотландії дуже сумують з цього приводу, адже перший за 25 років вихід на чемпіонат Європи – явно пріоритетніший.

Росія на папері вважалася фаворитом 3-ї групи, але ганебна поразка в Сербії (0:5) відкинула її на другу позицію. Путівку в елітний дивізіон цілком заслужено здобула Угорщина, яка знову продемонструвала сильний характер. Що стосується росіян, то підопічні Черчесова самі винні: при 12-ти пропущених голах у 6-ти матчах, а також фіаско у двох заключних турах – занадто наївно на щось сподіватися. Тим більше, з урахуванням втрати капітана через секс-скандал. Вихід такої жалюгідної Росії в Лігу А став би вершиною несправедливості та підтвердженням відсутності логіки у футболі.

Розчарували британські збірні – потішив лише Уельс, який кваліфікувався в елітний дивізіон. А от Північна Ірландія та Ірландія відверто не вразили – перші вилетіли в Лігу С, другі уникнули вильоту лише через наявність ще слабшої Болгарії. Неприємно здивували і словаки, які в минулій Лізі націй громили вдома Україну, а тепер безвольно вилетіли з Ліги B.

Ліга С

Вийшли у дивізіон B: Чорногорія, Вірменія, Словенія, Албанія.

Зіграють плей-офф за збереження прописки: Казахстан – Молдова, Кіпр – Естонія (кожна пара проведе по дві гри, які заплановані на березень 2021 року).

Найкращий бомбардир: Стеван Йоветіч (Чорногорія), Харіс Вучкіч (Словенія), Рауно Саппінен (Естонія), Сокол Чікаллеші (Албанія) – по 4.

Найрезультативніша команда: Чорногорія, Білорусь (по 10 голів), Вірменія, Північна Македонія (по 9).

Найгірша атака: Молдова (1 гол), Кіпр, Азербайджан (по 2).

Найкраща оборона: Словенія, Греція (по 1 пропущеному голу), Чорногорія (2).

Найгірша оборона: Молдова (11 пропущених), Кіпр (10), Естонія, Казахстан (по 9).

У цьому дивізіоні вдало виступили представники Балкан. Словенія з Беньяміном Вербічем, а також Албанія з Чорногорією підвищилися у класі, а Греція до останнього боролася за перше місце. Єдиною небалканською командою-переможцем стала Вірменія, яка в останньому турі вирвала перше місце в Північної Македонії. Зрештою, і македонцям гріх скаржитися, оскільки перший в історії вихід на чемпіонат Європи (в групу збірної України) має куди статуснішу роль.

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Люксембург з Жерсоном Родрігесом до останнього боровся за перемогу в групі, однак поступився першим місцем Чорногорії. А от колишні "колеги" України по СРСР – Молдова, Казахстан та Естонія – зіграють плей-офф за життя. Як і Кіпр, який став останнім невдахою дивізіону. Матчі пройдуть у березні наступного року.

Ліга D

Вийшли у дивізіон С: Фарерські острови, Гібралтар.

Найкращий бомбардир: Клемінт Ольсен (Фарерські острови) – 4 голи, Яніс Ікауньєкс (Латвія) – 3, Дегабріеле (Мальта) – 2.

Найрезультативніша команда: Фарерські острови (9 голів), Мальта, Латвія (по 8).

Найгірша атака: Сан-Маріно (0 голів), Андорра (1 гол), Гібралтар та Ліхтенштейн (по 3).

Найкраща оборона: Гібралтар (1 пропущений гол), Ліхтенштейн (2), Сан-Маріно (3). Щоправда, усі ці команди зіграли лише по 4 поєдинки.

Найгірша оборона: Андорра (11 пропущених голів), Мальта (6), Фарерські острови (5).

Ліга D у поточному розіграші мала дещо інший формат, складаючись лише із двох груп. Однак і тут знайшлося місце цікавим подіям. Зокрема, збірна Сан-Маріно, яка регулярно отримує торбу голів, пропустила лише тричі в 4-х матчах. Щоправда, у протистояннях з такими ж футбольними карликами. Так, знову не забили жодного м'яча, але вперше у своїй історії не програли 2 офіційні поєдинки поспіль. Дехто з гравців після фінального свистка не стримував сліз – хтось ще назве Лігу націй непотрібним турніром? Якщо і так, то точно не ці хлопці.

Найкращий гол Ліги націй

Як найкраще відреагувати на пропущений м'яч? Збірна Казахстану знає рецепт. Отримавши гол від Албанії, казахи тут вже відповіли супернику тим же. Абікен ударом з центра поля застав зненацька воротаря албанців. Щоправда, це не врятувало Казахстан від поразки в тому матчі та останнього місця в групі.

Відео епізоду з 4:48:

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