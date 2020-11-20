"Ириски" попытаются арендовать валлийца, утверждает Football Insider.

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Джеймс может переехать на Гудисон Парк в ближайшее трансферное окно. Воспитанник Суонси потерял место в основной обойме команде Сульшера и может сменить клубную прописку ради игровой практики перед Евро-2020. Правда, сам валлиец после международной паузы заявил, что готов продолжить борьбу за место в основе МЮ.

В нынешнем сезоне Дэниел Джеймс провел всего 5 матчей во всех турнирах.

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