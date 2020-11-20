Джеймс может оказаться в Эвертоне
Ливерпульский Эвертон заинтересован в подписании полузащитника Манчестер Юнайтед Дэниела Джеймса.
"Ириски" попытаются арендовать валлийца, утверждает Football Insider.
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Джеймс может переехать на Гудисон Парк в ближайшее трансферное окно. Воспитанник Суонси потерял место в основной обойме команде Сульшера и может сменить клубную прописку ради игровой практики перед Евро-2020. Правда, сам валлиец после международной паузы заявил, что готов продолжить борьбу за место в основе МЮ.
В нынешнем сезоне Дэниел Джеймс провел всего 5 матчей во всех турнирах.
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