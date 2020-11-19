Керманич Евертона Карло Анчелотті не поспішає будувати плани на зимове трансферне вікно.

Тренер "ірисок" не робив жодних кроків у напрямку підписання свого екс-підопічного – хавбека Реала Іско.

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"Це неправда, що я кликав Іско до нас. Ми ще не встигли обговорити плани на зимове трансферне вікно. Всі ці чутки – повна маячня", – наводить слова Анчелотті Liverpool Echo.

Нагадаємо, Евертон чудово розпочав поточний розіграш АПЛ, однак останні матчі команда провалила – 4 поразки поспіль і лише сьома сходинка.

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