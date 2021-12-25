Керманич бірмінгемців здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє прес-служба клубу.

Boxing day під загрозою зриву: Евертон домігся свого – ще один матч АПЛ перенесено

Джеррард відбув на ізоляцію і пропустить щонайменше 2 найближчі матчі. 26 грудня Астон Вілла прийматиме Челсі, а 28-го поїде в гості до Лідса. Не слід забувати про ризик скасування поєдинків, якщо у складі однієї з команд буде надто багато інфікованих гравців.

Нагадаємо, Астон Вілла набрала 22 очки і йде десятою у турнірній таблиці АПЛ.

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