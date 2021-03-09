Легенда Ліверпуля Стівен Джеррард поки не бачить себе на тренерському містку мерсисайдців.

"Вболівальники Ліверпуля хочуть бачити не мене у ролі головного тренера, а Юргена Клоппа. Сподіваюся, ви знаєте, як сильно ми його любимо.

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Чи мрію я якось стати біля керма Ліверпуля? Так, звичайно, але не зараз", – цитує Джеррарда Goal.

Нагадаємо, зараз екс-гравець Ліверпуля очолює Рейнджерс, з яким достроково здобув золоті медалі чемпіонату Шотландії. Останні результати мерсисайдців провокують чутки про відставку Юргена Клоппа з посади головного тренера "червоних". Нагадаємо, німецький фахівець працює у Ліверпулі з 2015-го.

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