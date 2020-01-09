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Джеррард: Постійно пригадую своє падіння у 2014-му, тріумф Ліверпуля в АПЛ допоміг би мені

16:01 982 Читать на русском
Джеррард: Постійно пригадую своє падіння у 2014-му, тріумф Ліверпуля в АПЛ допоміг би мені
Стівен Джеррард / Фото ESPN

Екс-капітан Ліверпуля, а нині наставник Рейджерс Стівен Джеррард зізнався, що падіння у матчі проти Челсі (0:2) сезону АПЛ 2013/14 досі не дає йому спокою. Це фіаско коштувало Ліверпулю чемпіонства.

"Я думаю про те падіння постійно. Тріумф Ліверпуля в АПЛ допоміг би мені. Коли я проводжу повноцінний аналіз, то розумію, що причиною втраченого чемпіонства було не тільки моє падіння, але частина мене як і раніше вважає інакше.

"Селтік – фантастична команда із серійними вбивцями", – Джеррард похвалив клуб Шведа після історичної перемоги

Коли в минулому сезоні Ліверпуль виграв Лігу чемпіонів, я дивився на уболівальників і думав: "Вони знову щасливі". Це змусило мене відчути себе краще. Після фіналу з Реалом роком раніше мені доводилося бачити, що вони знову засмучені, але подальша перемога стала для мене моментом зцілення. Чемпіонство Ліверпуля виразно зіграло б свою роль", – цитує Джеррарда Goal.

Після 21 туру АПЛ Ліверпуль лідирує у турнірній таблиці, маючи в активі 58 очок.

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Англія Ліверпуль Ліверпуль Стівен Джеррард Стівен Джеррард
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