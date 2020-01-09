Джеррард: Постоянно вспоминаю свое падение в 2014-м, триумф Ливерпуля в АПЛ помог бы мне

Экс-капитан Ливерпуля, а ныне наставник Рейджерс Стивен Джеррард признался, что падение в матче против Челси (0:2) сезона АПЛ 2013/14 до сих пор не дает ему покоя. Это фиаско стоило Ливерпулю чемпионства.

"Я думаю о том падении постоянно. Триумф Ливерпуля в АПЛ помог бы мне. Когда я провожу полноценный анализ, то понимаю, что причиной упущенного чемпионства было не только мое падение, но часть меня по-прежнему считает иначе.

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Когда в прошлом сезоне Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов, я смотрел на болельщиков и думал: "Они снова счастливы". Это заставило меня почувствовать себя лучше. После финала с Реалом годом ранее мне приходилось видеть, что они снова расстроены, но дальнейшая победа стала для меня моментом исцеления. Чемпионство Ливерпуля определенно сыграло бы свою роль", – цитирует Джеррарда Goal.

После 21 тура АПЛ Ливерпуль лидирует в турнирной таблице, имея в активе 58 очков.

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