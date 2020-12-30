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"Селтік – фантастична команда із серійними вбивцями", – Джеррард похвалив клуб Шведа після історичної перемоги

17:35 176 Читать на русском
"Селтік – фантастична команда із серійними вбивцями", – Джеррард похвалив клуб Шведа після історичної перемоги
Стівен Джеррард / фото із відкритих джерел

Головний тренер Рейджерс Стівен Джеррард не приховував емоцій після перемоги над Селтіком в рамках 21-го туру чемпіонату Шотландії.

"Найбільша перемога в моїй тренерській кар'єрі? Зараз я відчуваю найкращі з можливих почуттів, але не хочу забирати значущості того, що ми недавно вийшли у плей-офф Ліги Європи з групи, яка була на рівні групи ЛЧ. Селтік – фантастична команда із серійними вбивцями, вони багато чого досягли за останні роки.

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Це був великий виклик для Рейнджерс. Ми робимо все можливе, щоб нав'язати "кельтам" боротьбу в чемпіонських перегонах. Це великий момент для команди, для клубу, який пройшов через безліч неприємних моментів, зазнав надто багато поразок. Зараз ми щасливі", – цитує Джеррарда Sky Sports.

Нагадаємо, вчора Рейнджерс здобув свою першу перемогу (2:1) на Селтік Парк за дев'ять років. Востаннє "рейнджери" забирали три очки у гостьовому матчі із Селтіком 24 жовтня 2010 року. Після своєї історичної звитяги команда Джеррарда має чудову нагоду очолити чемпіонат – відставання від Селтіка складає всього два очки, але є матч в запасі.

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Світ Рейнджерс Рейнджерс Селтік Селтік Стівен Джеррард Стівен Джеррард
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