Джеррард переконав босів Рейнджерс залишити 37-річного Дефо ще на сезон

Нападник Рейнджерс Джермейн Дефо не має наміру вішати бутси на цвях найближчим часом.

Рейнджерс домовився з Джермейном Дефо щодо продовження співпраці до 2021 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

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37-річний нападник зараз виступає за шотландців на правах оренди, а його контракт належить Борнмуту. Угода ветерана з "вишнями" завершується у червні 2020-го, що дозволяє йому стати гравцем команди Стівена Джеррарда на правах вільного агента.

В поточному сезоні чемпіонату Шотландії Дефо провів 17 матчів, в яких відзначився 12-ма голами.

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