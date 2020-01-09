Джеррард зізнався, що шкодує про свій відхід з Ліверпуля

Легенда Ліверпуля Стівен Джеррард розповів про свій відхід з клубу в 2015 році.

"Я все ще відчуваю себе трохи винним перед Роджерсом, тому що, думаю, деякі як і раніше звинувачують його в моєму відході з клубу. Але я не вважаю, що Брендан мене вижив, тому що насправді він запропонував мені продовжити контракт ще на рік. Він виразно хотів, щоб я залишився. Я більше був розчарований умовами контракту. Раптом мені запропонували угоду, основану на кількості матчів, статистиці та голах в Прем'єр-лізі.

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Я б не став звинувачувати Роджерса в тому, що він прибрав мене з клубу. Я прийняв рішення не підписувати контракт, щоб не бути гравцем ротації. І зараз я шкодую про це рішення, тому що міг застати початок ери Клоппа і зіграти під його керівництвом матчів 20. Хоча він міг би позбутися мене, тому що мені не вистачило б ніг для гри в його стилі", – цитує Джеррарда Goal.

Нагадаємо,Стіві Джі завершив кар'єру гравця в Лос-Анджелес Гелаксі наприкінці 2016 року.

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