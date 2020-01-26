Джеррард убедил боссов Рейнджерс оставить 37-летнего Дефо еще на сезон

Нападающий Рейнджерс Джермейн Дефо не намерен вешать бутсы на гвоздь в ближайшее время.

Рейнджерс договорился с Джермейном Дефо о продолжении сотрудничества до 2021 года, сообщает официальный сайт клуба.

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37-летний нападающий сейчас выступает за шотландцев на правах аренды, а его контракт принадлежит Борнмуту. Соглашение ветерана с "вишнями" завершается в июне 2020-го, что позволяет ему стать игроком команды Стивена Джеррарда на правах свободного агента.

В текущем сезоне чемпионата Шотландии Дефо провел 17 матчей, в которых отметился 12-ю голами.

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