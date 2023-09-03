ПСЖ в новому сезоні не розраховував на 32-річного нідерландця. Парижанам потрібно було розвантажити зарплатну відомість, тому про оренду Джорджініо Вейналдума в інший клуб не думали, а розраховували на повноцінний трансфер.

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Аль-Іттафак у своїх соцмережах оголосив про перехід 32-річного нідерландця. Джорджініо Вейналдум підписав контракт з саудівським клубом, яким керує Стівен Джеррард, до 2026 року. Як повідомляв Фабріціо Романо, ПСЖ отримає за свого гравця 10 мільйонів євро.

Вейналдум у складі парижан провів 38 матчів, в яких оформив три голи та три асист. Нідерландець найбільш відомий своїми виступами за Ліверпуль. З мерсисайдцями він здобував титул чемпіона Англії та вигравав Лігу чемпіонів.

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