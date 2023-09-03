ПСЖ в новом сезоне не рассчитывал на 32-летнего нидерландца. Парижанам нужно было разгрузить зарплатную ведомость, поэтому об аренде Джорджинио Вейналдума в другой клуб не думали, а рассчитывали на полноценный трансфер.

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Аль-Иттафак в своих соцсетях объявил о переходе 32-летнего нидерландца. Джорджинио Вейналдум подписал контракт с саудовским клубом, которым руководит Стивен Джеррард, до 2026 года. Как сообщал Фабрицио Романо, ПСЖ получит за своего игрока 10 миллионов евро

Вейналдум в составе парижан провел 38 матчей, в которых оформил три гола и три ассиста. Голландец наиболее известен своими выступлениями за Ливерпуль. С мерсисайдцами он завоевывал титул чемпиона Англии и выигрывал Лигу чемпионов.

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