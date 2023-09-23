Півзахисник Джессі Лінгард тренуватиметься з командою Стівена Джеррарда місяць, інформує прес-служба клубу.

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Минулий сезон хавбек відіграв за Ноттінгем Форест, але без особливих успіхів – 17 матчів в АПЛ, жодної результативної дії. У липні 30-річний гравець отримав статус вільного агента, проте досі не знайшов нове місце роботи. "Стажування" у Вест Хемі не переконало Девіда Мойєса, а тепер Лінгард спробує вразити Стівена Джеррарда в Саудівській Аравії.

Додамо, що за Аль-Іттіфак вже виступають 4 колишні представники АПЛ – Джордан Хендерсон, Джорджініо Вейналдум, Мусса Дембеле і Демарай Грей.

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