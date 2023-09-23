Полузащитник Джесси Лингард будет тренироваться с командой Стивена Джеррарда месяц, сообщает пресс-служба клуба.

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Прошлый сезон хавбек отыграл за Ноттингем Форест, но без особых успехов – 17 матчей в АПЛ, ни одного результативного действия. В июле 30-летний игрок получил статус свободного агента, однако до сих пор не нашел новое место работы. "Стажировка" в Вест Хэме не убедила Дэвида Мойеса, а теперь Лингард попытается поразить Стивена Джеррарда в Саудовской Аравии.

Добавим, что за Аль-Иттифак уже выступают 4 бывших представителя АПЛ – Джордан Хендерсон, Джорджиньо Вейналдум, Мусса Дембеле и Демарай Грей.

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