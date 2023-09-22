Чемпіонат Саудівської Аравії, 7 тур

Аль-Іттіхад – Аль-Фатех – 2:1

Голи: Ромарінью, 38, Канте, 45+1 – Саадан, 30

Аль-Шабаб – Аль-Хазем – 4:1

Голи: Карраско, 45, Аль-Сакур, 45+2, Банега, 49 (пен), 90+7 – Тозе, 66

Аль-Іттіхад пропустив першим від Аль-Фатеха, але ще до перерви вийшов уперед. Карім Бензема гру пропускав, а все вирішив інший француз. Н'Голо Канте спершу асистував Ромарінью, а в доданий час блискучим ударом у дев'ятку забив і сам. Перший гол екс-півзахисника Челсі в Саудівській Аравії. Рахунок 2:1 став остаточним.

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Аль-Іттіхад завдяки цій перемозі повернув собі перше місце турнірної таблиці, але ложка дьогтю для Нуну Ешпіріту Санту теж була. У другому таймі, перериваючи пас суперника, серйозну травму отримав Ахмед Шарахілі. Попередній діагноз – розрив хрестоподібної зв'язки коліна. Якщо невтішний вердикт підтвердиться, то сезон для 29-річного захисника завершився.

У ще одному матчі Аль-Шабаб здобув другу перемогу в сезоні, розгромивши аутсайдера чемпіонату. Тут все вирішили колишні зірки Ла Ліги – Евер Банега (дубль) і Яннік Феррейра-Карраско (один гол).

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