Джеррард болісно сприйняв ганебний виліт Рейнджерс з Кубка Шотландії – тренер не впевнений, що хоче залишатися в клубі

Головний тренер Рейнджерс Стівен Джеррард не приховував свого розчарування після поразки в 1/4 фіналу Кубка Шотландії від Хартс (0:1).

"Я вкрай розчарований. Це найгірша наша гра з моменту мого приходу в клуб. У середу ввечері, після перемоги над Брагою, я був найбільш гордою людиною в Європі, тому що мої гравці були видатними. Але у матчі Кубка я нічого цього не побачив. Зараз я почуваюся розчавленим. Два сезони без трофеїв – не дуже добре. Це не те, на що я розраховував, але відповідальність на мені.

Ліверпуль розгромно програв Уотфорду, сенсаційно зазнавши першої поразки в чемпіонаті

Мені потрібно все обдумати. Зараз мені боляче, тому що я хочу вигравати тут, я відчайдушно хочу принести сюди успіх. Але я подивився на своїх гравців і почав сумніватися, що у них ті самі цілі. Мені точно потрібно все добре проаналізувати. Чи можу я тут перемогти?" – цитує Джеррарда Goal.

Рейнджерс вже вилетів зі всіх внутрішніх кубків поточного сезону, а відставання від Селтіка в лізі складає чималі 12 очок. Залишається надія на Лігу Європи, в якій команда Джеррарда пробилася до стадії 1/8 фіналу, де суперником буде Байєр.

Загублений: Швед у Селтіку – це помилка, або Яке Динамо спроможне реабілітувати українця