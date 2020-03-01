Джеррард болезненно воспринял вылет Рейнджерс из Кубка Шотландии – тренер не уверен, что хочет оставаться в клубе

Главный тренер Рейнджерс Стивен Джеррард не скрывал своего разочарования после поражения в 1/4 финала Кубка Шотландии от Хартс (0:1).

"Я крайне разочарован. Это худшая наша игра с момента моего прихода в клуб. В среду вечером, после победы над Брагой, я был самым гордым человеком в Европе, потому что мои игроки были выдающимися. Но в матче Кубка я ничего этого не увидел. Сейчас я чувствую себя подавленным. Два сезона без трофеев – не очень хорошо. Это не то, на что я рассчитывал, но ответственность на мне.

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Мне нужно все обдумать. Сейчас мне больно, потому что я хочу выигрывать здесь, я отчаянно хочу принести сюда успех. Но я посмотрел на своих игроков и начал сомневаться, что у них те же цели. Мне точно нужно все хорошо проанализировать. Могу ли я здесь победить?" – цитирует Джеррарда Goal.

Рейнджерс уже вылетел из всех внутренних кубков текущего сезона, а отставание от Селтика в лиге составляет немалые 12 очков. Остается надежда на Лигу Европы, в которой команда Джеррарда пробилась в стадию 1/8 финала, где соперником будет Байер.

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