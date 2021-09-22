Відсіяний зі збірної України Руслан Маліновський допоміг Аталанті переграти Сассуоло (2:1). Ми дізналися, як в Італії відреагували на його гру.

Маліновський зберігає за собою місце в стартовому складі Аталанти, виграючи конкуренцію в Ілічіча. Українець досі не в оптимальній формі, на другий тайм сил не вистачило, але до перерви він давав хорошу динаміку. Пресинг, відкривання – без м'яча Руслан постійно перебував у русі, не вимикався з епізодів.

Тут претензій немає. Маліновський відпрацював на максимум, скільки дозволяє його фізичний стан. Зокрема, завдяки Руслану бергамаски вчора видали прекрасну інтенсивність пресингу (7,5 PPDA). До 60-ї хвилини він підсів і був замінений.

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На м'ячі українець також проявив себе солідно. Добре підігрував, загострював передачами у розріз, небезпечно пробивав. У підсумку має непоганий доробок: асист, участь у ще одній гольовій атаці та гострий удар над "дев'яткою". Чіткий сигнал для Олександра Петракова, що Руслан дуже корисний навіть у такій формі.

Але не покидало враження, що Маліновський може більше та краще. Такої ж думки Джан П'єро Гасперіні.

"Минулого року Маліновський чудово виступав, але тепер йому, як і всім його партнерам, потрібно підтягнути технічний рівень. Він в порядку, але в плані техніки йому трішки не вистачає. А технічний аспект напряму відображається в голах і очках", – сказав після гри наставник Аталанти.

Також варто відзначити, що вчора в Маліновського не пішли стандарти. Його подачі не знаходили адресатів і призводили до втрат. Тому з часом (поки Руслан ще був на полі) кутові почав виконувати новачок Копмайнерс.

Статистичні портали SofaScore і WhoScored вивели Руслану другу найкращу оцінку в команді – 7,5. Італійська преса не в захваті від вчорашньої гри Маліновського. Більшість видань ставлять йому середні бали 6-6,5.

"Асистував у першій гольовій атаці, взяв участь у другій, але припускався помилок, особливо зі стандартів. Незвичний брак для його лівої", – пише авторитетна La Gazzetta dello Sport.

"Швидко оформив асист і відразу міг забити сам. Завжди перебував у центрі подій, партнери активно грали на нього. У другому таймі побляк, тому Гасперіні рано його зняв", – вважає Tuttomercatoweb.

"У першому таймі багато творив, прекрасно розігрував з партнерами та віддав результативну передачу на Гозенса. По перерві пішов у ризикований підкат і заробив жовту, перш ніж сісти в запас", – констатує Eurosport.

"Він ще не той, ким ми захоплювалися в минулому сезоні. З часом він, безсумнівно, набере форму", – сподівається Tuttoatalanta. "Далекий від найкращого Руслана", – додає Tuttosport.

І тільки у Fantacalcio поставили Маліновському найвищу оцінку в команді – 7. Ще й компліментів відвантажили: "Блискучий, натхненний і рішучий. Особливо на перших хвилинах, коли вирізав на Гозенса ідеальний асист. Один з найкращих в Аталанті. Його замінили першим, але він до останнього залишався гострим у фінальній третині поля".

У суботу в Аталанти суперматч проти Інтера – лідера Серії А. Бергамаски застрибнули в топ-4, але за грою поки що зовсім не переконливі. На Руслана Маліновського, як лідера атак команди, величезні надії.

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