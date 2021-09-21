Болонья та Дженоа зіграли внічию в рамках матчу-відкриття 5-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Перша половина матчу не передбачала нічого феєричного. На старті другого тайму команди обмінялися голами і продовжили спокійно перекочувати м'яч.

Болонья розписала нічию з Дженоа у матчі з двома пенальті на останніх хвилинах – шотландець Хікі забив історичний гол

Справжня драма трапилася в останні 10 хвилин (з урахуванням компенсованого). Рефері по черзі призначив по пенальті у кожні ворота. Покарання його команди здалося Сініші Міхайловіча несправедливим. Аленатторе не приховував емоцій, за які був вилучений.