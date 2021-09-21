Божевільна десятихвилинка з двома пенальті та вилученням у відеоогляді матчу Болонья – Дженоа – 2:2
21 вересня 22:57 - Читать на русском
Болонья та Дженоа зіграли внічию в рамках матчу-відкриття 5-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
49’ Аарон Хікі
85’ Марко Арнаутовіч
Маттіа Дестро 55’
Доменіко Крішіто 89’
49’ Аарон Хікі
55’ Маттіа Дестро
85’ Марко Арнаутовіч
89’ Доменіко Крішіто
Перша половина матчу не передбачала нічого феєричного. На старті другого тайму команди обмінялися голами і продовжили спокійно перекочувати м'яч.
Болонья розписала нічию з Дженоа у матчі з двома пенальті на останніх хвилинах – шотландець Хікі забив історичний гол
Справжня драма трапилася в останні 10 хвилин (з урахуванням компенсованого). Рефері по черзі призначив по пенальті у кожні ворота. Покарання його команди здалося Сініші Міхайловіча несправедливим. Аленатторе не приховував емоцій, за які був вилучений.
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