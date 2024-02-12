"Я провів в Аталанті декілька чудових років. Ми добились історичного досягнення і вийшли до Ліги чемпіонів, тому я не святкував свій гол.

Парад чудових голів у відеоогляді матчу Дженоа – Аталанта – 1:4

Відчуваю величезну повагу до Аталанти та її вболівальників. Тут народилася моя донька, тут я провів чудовий час.

А щодо матчу... Ми заслуговували на більше, але невеликі деталі зробили результат. Я пишаюся командою", – цитує Маліновського Tutto Atalanta.

Нагадаємо, напередодні Дженоа у матчі 20-го туру Серії А вдома поступилась Аталанті з рахунком 1:4 – єдиний гол генуезців забив український півзахисник. Нині "грифони" йдуть у турнірній таблиці чемпіонату Італії на 12-й сходинці, набравши 29 очок.

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