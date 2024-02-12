"Я провел в Аталанте несколько замечательных лет. Мы добились исторического достижения и вышли в Лигу чемпионов, поэтому я не праздновал свой гол.

Парад великолепных голов в видеообзоре матча Дженоа – Аталанта – 1:4

Испытываю огромное уважение к Аталанте и ее болельщикам. Здесь родилась моя дочь, здесь я провел прекрасное время.

А насчет матча... Мы заслуживали большего, но небольшие детали сделали результат. Я горжусь командой", – цитирует Малиновского Tutto Atalanta.

Напомним, накануне Дженоа в матче 20-го тура Серии А дома уступила Аталанте со счетом 1:4 – единственный гол генуэзцев забил украинский полузащитник. Сейчас "грифоны" идут в турнирной таблице чемпионата Италии на 12-й строчке, набрав 29 очков.

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