Упродовж останніх днів позитивні тести здали відразу 14 гравців, інформує офіційний сайт "грифонів".

Серія А на межі зриву – влада Італії вимагає зупинити чемпіонат

Вже 3 жовтня Дженоа повинен був приймати Торіно в рамках третього туру Серії А, але Серія А перенесла поєдинок. Кожен клуб має право на одне перенесення матчу, яке не буде каратися. Втім, якщо Дженоа не збере заявку щонайменше з 13 гравців, то в наступних турах отримає технічні поразки.

Додамо, що "грифони" в попередньому матчі зазнали ганебної поразки від Наполі з рахунком 0:6.

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